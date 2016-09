Huishoudelijke hulp vaak slecht geregeld

REGIO - Van de gemeenten in de Leidse regio hebben alleen Kaag en Braassem en de Bollenstreekgemeenten Hillegom, Noordwijk, Noordwijkerhout, Lisse en Teylingen de organisatie van de huishoudelijke hulp op orde. Dat blijkt uit onderzoek van FNV Zorg.

Door Marieta Kroft - 19-9-2016, 16:12 (Update 19-9-2016, 16:18)

Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude, Voorschoten, Wassenaar, Alphen aan den Rijn en Katwijk behoren tot de 77 procent van de Nederlandse gemeenten die de huishoudelijke hulp voor de inwoners die dat nodig hebben, niet goed uitvoeren. Van Nieuwkoop kreeg de FNV onvoldoende gegevens.

De vakbond gaf Jurist Wevers opdracht het beleid ten aanzien van de huishoudelijke hulp te onderzoeken. Daaruit bleek dat slechts 16 procent van de gemeenten in Nederland een beleid hebben dat voldoet aan de ’Wet maatschappelijke ondersteuning’ (Wmo) en de uitspraken van de rechtbank. Van 7 procent van de gemeenten beschikte de onderzoeker over te weinig gegevens.

Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude, Voorschoten, Wassenaar en Alphen aan den Rijn krijgen een onvoldoende van de FNV omdat ze ’resultaatgericht indiceren’ en dat is volgens de rechtbank Gelderland niet toegestaan. Bij deze regeling is het niet het gemeentebestuur, maar de zorgaanbieder die de omvang van de hulp bepaalt. Volgens de onderzoeker moet het gemeentebestuur juist bij de thuiszorgorganisatie aangeven voor hoeveel uren, voor hoeveel taken een hulp bij meneer of mevrouw X moet langskomen. Met andere woorden: de gemeenten moeten in uren indiceren.

De Leidse wethouder Roos van Gelderen vindt de conclusies die de FNV trekt ’kort door de bocht’. „De bond baseert zich waarschijnlijk op documenten met technische informatie met als doel het behoud van de werkgelegenheid. We werken inderdaad resultaat gericht (’een schoon huis’), maar bieden daarbij tevens maatwerk. De thuiszorgorganisatie bepaalt samen mét de cliënt wat nodig is om het huis schoon te houden. Het sociale wijkteam is bij die beoordeling betrokken.”

Zou de gemeente het aantal uren gaan bepalen, dan vergt dat volgens haar een enorme administratieve afhandeling. De kosten daarvan gaan vervolgens weer van het beschikbare budget af. De SP-wethouder is ervan overtuigd dat Leiden de regels naleeft. „Mits we zorgvuldig en duidelijk zijn. Zorgvuldig zijn we, daar ben ik van overtuigd. Wat duidelijkheid betreft, gaan we bij de client beter aangeven wat verstaan wordt onder een schoon huis, zonder de hele regeling overhoop te halen.” In Leiden krijgen ongeveer 2300 mensen huishoudelijke hulp.

De fracties van D66 en SP in Voorschoten willen in de raadscommissie van 22 september aandacht besteden aan de huishoudelijke hulp.