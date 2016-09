Weg in vier dagen: De Buurt

Foto Hielco Kuipers De Buurt verdwijnt, maar komt mogelijk gauw op een andere plek terug.

LEIDEN - Het was even slikken voor de mensen achter De Buurt in Leiden. Maandagochtend werd de eerste container van het tijdelijke dorp bij het Stationsplein weg getakeld. Opruimen en afbreken is het devies: voor het eind van de week moet het terrein leeg zijn voor de opbouw van de 3 Oktober-kermis. Daarna gaat er gebouwd worden aan De Lorentz, een groot complex met winkels, kantoren en woningen.

Door Annet van Aarsen - 19-9-2016, 16:41 (Update 19-9-2016, 16:41)

„We zijn 94 dagen open geweest”, zegt Bjorn de Jong, die met Bas Schreuder...