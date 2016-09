ChristenUnie wil af van term stadspartner

LEIDEN - Leiden moet af van het fenomeen ’stadspartner’. De term suggereert dat de gemeente dergelijke compagnons voortrekt. „Want álle Leidse organisaties, bedrijven en inwoners horen onze stadspartners te zijn”, meent ChristenUnie-raadslid Mart Keuning.

Door Loman Leefmans - 19-9-2016, 16:42 (Update 19-9-2016, 16:44)

Keuning maakte zijn opmerking bij de raadsdiscussie over het Regenerative Medicine Platform. Dat is een stichting, door het LUMC opgezet, die gaat onderzoeken of aan Leidse wetenschappelijke bevindingen en resultaten ook geld valt te verdienen. „Dus dat ontdekkingen, in een klein Leidse laboratorium gedaan, daar niet op de plank blijven liggen”, verklaart D66-wethouder Robert Strijk. „En dan is het de vraag of de wetenschapper zelf ondernemer wil spelen of dat anderen dat gaan doen. En bij wie liggen dan de rechten? Het platform is dus een makelaar die ondernemerschap stimuleert en dat kán in Leiden banen opleveren.”

Het initiatief wordt door de Leidse volksvertegenwoordigers toegejuicht. Maar het ligt aanzienlijk gevoeliger dat de universiteit, een voorname stadspartner, de gemeente opdraagt om aan het project mee te doen met een half miljoen euro. „Het mag niet zo zijn dat als een stadspartner aanklopt, de gemeente automatisch de portemonnee trekt”, vindt Keuning die in die opvatting door een groot deel van de Leidse gemeenteraad wordt gesteund.

Bovendien: als het een goed verdienmodel is, waarom steken marktpartijen er geen geld in? En waarom financiert de provincie niet mee?

„Ik kan me voorstellen dat de raad zich voor het blok gezet voelt”, beaamt Strijk die ook vindt dat zijn voorstel ’te technisch en te Engels’ is. De wethouder gaat proberen van de subsidie een revolving fund te maken. Dat houdt in dat bij winst, de investeerder een deel van zijn geld terugkrijgt.