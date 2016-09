Avondje Agnes, muzikale terugblik op aparte school

LEIDEN - Oud-leerlingen die optreden voor andere oud-leerlingen. Dat is de gedachte achter het muzikale Avondje Agnes, aankomende zaterdagavond. Het is zeker geen reünie, benadrukt mede-initiatiefnemer Ton Kohlbeck. ,,Want een reünie telt verschillende activiteiten, nu gaat het uitsluitend om de muziek.’’

Door Loman Leefmans - 19-9-2016, 16:43 (Update 19-9-2016, 16:43)

Kohlbeck is voormalig leraar op het Agnes College, de middelbare school die aan de Leidse Kagerstraat was gevestigd en midden jaren negentig ophield te bestaan na een fusie met het Bonaventuracollege. Volgens Kohlbeck was ’het Agnes’ een bijzondere, liberaal-katholieke school die vooral voortleeft als de onderwijsinstelling waar veel mocht en waar veel feesten werden gegeven. ,,Het was ook een cultureel-creatieve school en een van de eerste met muziek als eindexamenvak. Dat heeft ook een uitzonderlijke hoeveelheid beroepsmusici opgeleverd.’’ Een deel van die groep muzikanten heeft zich voor de gelegenheid verenigd en speelt zaterdag vanaf 20.00 uur in de zaal van het Bonaventura aan de Mariënpoelstraat.

Kohlbeck en andere oud-Agnes-klanten hebben eerder deze eeuw al drie keer een bijeenkomst voor oud-leerlingen en -leraren gehouden die als ’de allerlaatste’ werd aangekondigd, dus het woord reünie is nu in de ban gedaan. ,,Kan ook bijna niet meer; de jongste groep oud-leerlingen bestaat inmiddels uit 40-plussers. Maar we weten wel dat er nog veel mensen zijn met nostalgische gevoelens jegens de school. Daarom dit Avondje Agnes.’’