Chateau deux Filles in Voorschoten: suikergehalte vliegt omhoog in de druiven

Foto Taco van der Eb Dick van Straalen in zijn wijngaard Chateaux deux Filles, vernoemd naar zijn twee dochters. Bekijk Fotoserie

VOORSCHOTEN - Lang leek het erop dat 2016 voor de Voorschotense hobbywijnboer Dick van Straalen (59) een moeilijk jaar zou worden. Vooral het witte ras Johanniter leed onder de langdurige droogte dit voorjaar. Het warme, zonnige weer van de afgelopen vier weken maakt weer veel goed. We nemen een kijkje in wijngaard Chateaux deux Filles op het volkstuinencomplex en de wijnmakerij.

Door Marieta Kroft - 19-9-2016, 18:08 (Update 19-9-2016, 18:14)

Na het passeren van tientallen volkstuintjes, belanden we op wijngaard Chateau deux Filles in ’klein-Frankrijk’, maar dan in Voorschoten. Volle trossen...