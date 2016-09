Uitstel aanpak beveiliging rond ambassade

WASSENAAR - De Wassenaarse gemeenteraad heeft het besluit om acht ton uit te trekken voor extra veiligheidsmaatregelen rondom de Amerikaanse ambassade gisteravond uitgesteld.

Door Marieta Kroft - 19-9-2016, 20:23 (Update 19-9-2016, 20:23)

Dat was op voorstel van burgemeester Jan Hoekema die nog ’in een laatste ronde van overleg zit’. Dat betreft een gesprek met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en veiligheid (NCTV). Volgens de NCTV zijn extra maatregelen in de vorm van beweegbare palen in de grond nodig omdat het dreigingsniveau ’ernstig’ is. Bij een dreiging gaan ze omhoog zodat de ambassade onbereikbaar wordt. De politiek is blij met het uitstel zodat Hoekema meer tijd heeft om de rekening bij het rijk te leggen.

De omwonenden zijn fel tegen de maatregelen. Ze vrezen dat als de palen omhoog gaan, ze misschien wel maandenlang hun huizen niet of via een lange omweg kunnen bereiken Een van de bezwaarmakers is mevrouw Burgerhout, die op haar landgoed Duindigt woningen verhuurt. Ze sprak maandagavond in. ,,Gaan de palen omhoog, dan kan ik niet links en niet rechts af. Een nooduitgang aan de andere kant van het landgoed kost 50.000 euro. Betaalt de gemeente dat ook?’’ Die toezegging kreeg ze niet.