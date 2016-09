Leidse platenzaak Velvet bijna twee keer zo groot

Foto Taco van der Eb De drie eigenaren van Velvet Music.

LEIDEN - De Leidse platenzaak Velvet is in vloeroppervlakte bijna verdubbeld. De tweedehands afdeling is fors uitgebreid en alle muziekgenres hebben meer ruimte gekregen.

Door Theo de With - 19-9-2016, 20:58 (Update 19-9-2016, 20:58)

,,Een platenzaak die nog bestaat is al bijzonder’’, zegt mede-eigenaar Mark Siera. ,,Maar een platenzaak die ook nog uitbreidt, is uniek.’’ Met de andere eigenaren, Hans Parlevliet en Mark Kneppers, greep hij de kans om de winkel aan de achterzijde te vergroten. Velvet Music groeit van 150 naar 280 vierkante meter.

,,We zijn slechts drie dagen dicht geweest’’, zegt Siera. ,,Maar al met al zijn we wel twee maanden aan het klussen geweest. Sinds afgelopen donderdag zijn we weer open.’’ Hij zegt dat de meeste klanten verbaasd staan van de ruimte.

Twee lichtkoepels zorgen voor voldoende lichtinval in het achterste deel van de winkel aan de Nieuwe Rijn. Het aantal platen is in de nieuwe situatie volgens Mark Siera verdubbeld. ,,We hebben ook veel meer tweedehands aanbod. Het aanbod aan dvd’s is ook gegroeid. Bovendien hebben we straks meer klassiek en jazz in huis.’’

Halverwege de winkel is een podium gemaakt voor optredens. Op zaterdag 1 oktober zijn daar zeker drie bands te zien tijdens het openingsfeestje. Er wordt opgetreden door The Slow Show en The Great Communicators. Met een derde band wordt nog onderhandeld.