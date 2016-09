Raad Wassenaar wil in gesprek met raad Voorschoten

WASSENAAR - De Wassenaarse gemeenteraad wil zo snel mogelijk in gesprek met de collega’s in Voorschoten. Ze lezen van alles in de krant over ontwikkelingen die gevolgen kunnen hebben voor de toekomst van Voorschoten en daarmee ook voor Wassenaar. Alleen weten zij officieel van niets.

Door Marieta Kroft - 19-9-2016, 22:11 (Update 19-9-2016, 22:14)

De fracties van de VVD en Hart voor Wassenaar kwamen maandag tijdens de raadsvergadering allebei met moties. De VVD riep daarin op snel met de Voorschotense gemeenteraad te gaan praten. De partij wilde ook dat het college...