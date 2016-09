Niet langer in het ziekenhuisbed

LEIDEN - Nieuwe geneesmiddelen vooral worden getest op jonge volwassen mannen en vrouwen. Vaak is niet bekend of ze hetzelfde heilzame effect hebben op kinderen, mensen met dementie en op psychiatrische patiënten.

Door Wilfred Simons w.simons@hollandmediacombinatie.nl - 20-9-2016, 14:31 (Update 20-9-2016, 14:31)

Proefpersonenonderzoek van CHDR slaat met ’Trial@Home’ nieuwe wegen in

Ouders van zieke kinderen en kinderen van demente ouders willen graag dat hun dierbaren werkzame medicijnen in de juiste dosis krijgen toegediend, maar voelen er begrijpelijkerwijs weinig voor om ze voor farmaceutisch onderzoek aan te melden.

Directeur Adam Cohen van het Centre for Human Drug Research (CHDR) op het Leidse Bio Science Park wil nu toch proberen om deze kwetsbare groepen mensen voor onderzoek te werven. Hij en zijn collega’s werken aan een nieuwe onderzoeksmethode onder de naam ’Trial@Home’.

Vanouds is medisch en farmaceutisch onderzoek sterk gekoppeld aan ziekenhuizen. Net als patiënten leggen de arts-onderzoekers de proefpersonen in een ziekenhuisbed, dienen hem of haar het te onderzoeken geneesmiddel toe, waarna de effecten uitgebreid worden bestudeerd. Voor de proefpersoon kan zo’n onderzoek belastend zijn en soms zelfs pijnlijk. ’Als vader en grootvader’ begrijpt Cohen dat ouders hun kinderen daar liever niet aan blootstellen. ,,Ik zou dat zelf ook niet doen.’’

Fitbits

Klassieke patiëntenkamers die aan een ziekenhuis doen denken, heeft het Centre for Human Drug Research (CHDR) in het Leidse Bio Science Park nog altijd. Maar, zegt Cohen, het proefpersonenonderzoek maakt nieuwe, revolutionaire ontwikkelingen door, waardoor zo’n ziekenhuisachtige omgeving steeds minder nodig is. Cohen spreekt van ’fitbits’, polsbandjes met chips erin die bijvoorbeeld temperatuur, bloeddruk, hartslag en de zuurstofverzadiging van het bloed meten en die bijhouden of de proefpersoon waakt, slaapt of sport. ,,Bewegen is een maat voor welbevinden.’’

Apps op smartphones en smartwatches bieden ook mogelijkheden om onderzoeksgegevens te verzamelen. Al die nieuwe meetapparatuur levert een stroom ’big data’ op en daarom is het CHDR druk bezig met het inrichten van een ICT-afdeling die patronen kan vinden in die immense berg gegevens.

Een tweede revolutionaire ontwikkeling voltrekt zich in het lab, zegt Cohen. Daar staan nu handzame machines die de effecten van geneesmiddelen in bloed kunnen analyseren. ,,Vroeger konden we die effecten alleen in de proefpersoon waarnemen. Nu hoeven we alleen een buisje bloed af te nemen en bestuderen we de effecten op de bloedcellen. Geneesmiddelconcentraties kunnen behalve in bloed ook worden gemeten in speeksel en dat spaart weer prikken. Dat alles is beter, want veel minder belastend en minder pijnlijk; ook dat is belangrijk.’’

Cohen beseft dat als hij kwetsbare doelgroepen bij het onderzoek wil betrekken, het CHDR een andere relatie met de betrokkenen moet opbouwen. Traditionele motieven, zoals altruïsme of een extra zakcentje voor studenten, werken hier niet. ,,We moeten ouders, kinderen van dementerende ouderen en psychiatrische patiënten een goede reden geven om aan Trial@Home mee te doen’’, mijmert hij hardop. ,,Iets dat zij waardevol vinden. Dat is nieuw voor ons.’’

Komend najaar begint het CHDR met de werving van mannen en vrouwen tussen de 65 en de 80 jaar voor onderzoek naar een Alzheimermedicijn. Hiervoor zoekt Cohen geen dementerenden, maar wilsbekwame mensen met voor die leeftijd normale, lichte geheugenproblemen.

www.proefpersoon.nl