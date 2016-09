Netwerkclub historische vaarwegen

Archieffoto De historische scheepstimmerwerf aan de Haarlemmertrekvaart bij Oegstgeest is volgens VRW een mooi voorbeeld van manieren om oude waterwegen interessanter te maken voor een groter publiek.

DEN HAAG - De bestuurlijke zorg voor cultuurhistorisch belangrijke Zuid-Hollandse vaarwegen wordt de komende jaren verbeterd. Tenminste, als het Europese project Sware (Sustainable heritage management of waterway regions) slaagt in zijn opzet. In het Provinciehuis in Den Haag is woensdag het officiële startfeestje van deze nieuwe netwerkclub van, nu nog, vijf Europese waterregio’s.

Door Binnert Jan Glastra - 20-9-2016, 14:48 (Update 20-9-2016, 14:48)

Het feestje betekent in deze regio mogelijk extra aandacht voor de Haarlemmertrekvaart/Leidsevaart, ’Romeinenwaterweg’ Oude Rijn, de gedempte Mare en de Trekvliet. Dat is het soort belangrijke historische vaarwegen dat...