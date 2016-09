Beestenboel in museum Naturalis

foto hielco kuipers Het edelhert gaat met de lift. Projectleider Suzanne de Jong-Kole gaat mee.

LEIDEN - Een opgezette ooievaar wordt op een plastic ’dekentje’de verhuiswagen in getild. Bij de meeste klusjes tijdens de ontmanteling van museum Naturalis is uiterste voorzichtigheid geboden. Heel veel van de achtduizend objecten zijn uiterst kwetsbaar.

Door Aad Rietveld - 20-9-2016, 17:12 (Update 20-9-2016, 17:12)

Terwijl T.rex Trix voor drukte zorgt bij het Pesthuis, is het even verderop in Naturalis een komen en gaan van verhuizers. Onder toezicht van, en geholpen door, projectleider Suzanne de Jong-Kole en een grote groep medewerkers van Naturalis, halen ze de zalen leeg.

Naturalis is in achttien...