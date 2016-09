Nieuw Leids lied ’eerbetoon aan de stad met een vette knipoog’

Foto Hielco Kuipers Luchtfoto van de Leidse binnenstad

LEIDEN - Leiden heeft er een nieuw eerbetoon bij. Het Leidse duo Cor & Nelis plaatste deze week het nummer ’Leiden is me stad’ op YouTube.

Door Liza Janson - 20-9-2016, 17:31 (Update 20-9-2016, 17:31)

De videoclip is volgens de makers ’een eerbetoon aan hun stad met een vette knipoog’. Decor is de stad bij nacht. In onvervalst Leids zingt het duo: ’Ik was in de Sahara, op de Chinese Muur. Heb uren lopen modderen op het Wad. Ik was op de Behama’s en aan de Côte d'Azur. Maar overal waar ik was, mis ik de stad.’

In nog geen twee dagen tijd werd het nummer meer dan 1900 keer bekeken. Wie er achter het lied zit, is niet bekend.

Eerder

Het is niet de eerste muzikale ode aan Leiden. Een van de eerste is het volkslied Leiden, stad van mijn hart. In 1981 schreef Rubberen Robbie het lied 3 oktober. Het Leidse trio Barry Badpak eert de stad in het nummer Leiduh! en drie jaar geleden vond cabaretier Jochem Myjer het tijd voor een nieuw volkslied: Lalala Leiden. Cabaretduo Tartuffe maakte vorig jaar Praat Leidsch met me, een parodie op het nummer Parijs van Kenny B.