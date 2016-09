Rock-’n-rollen op ouderendisco in Leiden

LEIDEN - Rock-’n-rollen op hitjes van Bill Haley en tussendoor nippen aan een advocaatje met slagroom. Stichting Het Danspaleis houdt sinds kort in Leiden ’ouderwets gezellige disco’s’ voor ouderen.

Zo’n vier jaar geleden begon de stichting met dansmiddagen voor 65-plussers in Amsterdam. Sinds deze zomer kan ook in Leiden worden gedanst. In juni was de eerste disco. Omdat dat beviel, volgen er dit najaar nog drie in zorgcentra De Groenhoven en Haagwijk.

Dat gebeurt in stijl. Op tafel komen pluchen tafelkleedjes te liggen en pinda’s te staan. Een ’platendraaier’ speelt muziek uit de jaren ’30 tot ’60. Gastheren- en vrouwen - die kleding dragen uit die tijd - vragen mensen ten dans. „We merken vaak dat ouderen in het begin niet willen. Ze zeggen dat ze een slechte heup hebben of niet goed ter been zijn. De gastheren- en vrouwen slepen hen mee. Aan het eind heeft iedereen gedanst”, zegt Frédérique Arnold van Het Danspaleis.

Beweging

De stichting wil met de dansmiddagen ouderen in beweging brengen. „Letterlijk, maar ook op sociaal gebied. We zien dat er vriendschappen door ontstaan. Dat hopen we in Leiden ook te krijgen.” In Amsterdam en Rotterdam merkt ze dat het aanslaat. „Mensen komen door het dansen tot leven en krijgen lichtjes in hun ogen.”

Ook mensen onder de 65 zijn welkom. „Neem dan een ouder iemand mee, je opa of oma bijvoorbeeld.”Op 25 september en 17 december wordt om 15.00 uur gedanst in De Groenhoven, op 26 oktober is om 15.00 uur een disco in Haagwijk. Het Danspaleis is nog op zoek naar mensen die het leuk vinden om met ouderen te dansen. Opgeven kan bij Tjalda van Halm via 06-14912299.