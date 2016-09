Poll: Wat vind jij het mooiste Leidse liedje?

LEIDEN - 'Lalala Leiden' van Jochem Myjer, 'Leiduh' van Barry Badpak, of de nieuwe 'Leiden is me stad' van Cor & Nelis. Wat is de mooiste muzikale ode aan Leiden? In aanloop naar het Leidens Ontzet wil het Leidsch Dagblad weten wat u het beste Leidse lied vindt.

Door Leander Mascini - 21-9-2016, 7:00 (Update 21-9-2016, 7:00)

Breng hieronder een stem uit op uw favoriet. App-gebruikers kunnen hier stemmen.