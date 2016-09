Cor en Nelis willen Leidse cafés platspelen

foto hielco Kuipers Alex Bordewijk (Nelis) en Adrie Walen (Cor).

LEIDEN - Wie Leiden is me stad van Cor en Nelis één keer heeft gehoord, kan het meezingen. En dat was precies wat de makers, Adrie Walen en Alex Bordewijk, wilden. ,,We gingen voor een 3 oktoberknaller.’’

Door Aad Rietveld - 21-9-2016, 15:36 (Update 21-9-2016, 15:42)

Het lied was na één dag al meer dan drieduizend keer bekeken en beluisterd op YouTube. ,,Ik stond gisteren op mijn dakterras en toen hoorde ik al dat het ergens verderop werd gedraaid’’, vertelt Walen (Cor). ,,We krijgen ook al filmpjes toegestuurd van kinderen die...