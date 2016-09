Drie dagen ’Kerstafette’ in Leiderdorp

archieffoto Kerst bij de Dorpskerk.

LEIDERDORP - Twee weken voor kerstmis is het dit jaar drie dagen feest in Leiderdorp. Het Cultuurnetwerk organiseert de ’Kerstafette, met onder meer muziek, dans en theater op verschillende plekken in het dorp.

Door Aad Rietveld - 21-9-2016, 16:28 (Update 21-9-2016, 16:29)

Negen koren, drie dansscholen en de jeugdtheaterschool hebben al hun medewerking toegezegd. ,,Maar we kunnen wel veertig of vijftig optredens hebben’’, zegt medeorganisator John Peters. ,,En dat mag ook een expositie zijn, of een lezing. Als het maar iets te maken heeft met kerst, met de gedachte van verbroedering.’’

De Dorpskerk aan de Hoofdstraat is in ieder geval drie dagen het toneel van optredens. Rond de kerk is een kerstmarkt. Maar ook in de Sterrentuin en in de winkelcentra Santhorst en Winkelhof en op allerlei andere plaatsen zijn activiteiten. Op zaterdag 10 december begint bij verpleeghuis Leythenrode een lichtjestocht die eindigt bij de kerk, waar die avond de lichtjes in de kerstboom worden ontstoken.

De Kerstafette is van 9 tot en met 11 december. Wie er wil optreden of eraan wil meewerken, kan zich per e-mail melden bij Annemiek de Groot: info@things2do.nl.