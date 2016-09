Stad staakt verzet tegen wet

LEIDEN - Het Leidse college van burgemeester en wethouders staakt zijn verzet tegen de Wet open overheid, waarover de Eerste Kamer zich nog moet uitspreken. Het stadsbestuur trekt haar bezwaren in op aandringen van een meerderheid van de gemeenteraad.

Door Sebastiaan van der Lubben stadsredactie@leidschdagblad.nl - 21-9-2016, 19:17 (Update 21-9-2016, 19:48)

Mailtjes, nota’s, notities, alles wat een ambtenaar of bestuurders aan het papier toevertrouwen, is in principe openbaar. En een nieuwe wet, de Wet open overheid, moet die openbaarheid nog beter garanderen. En daar heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeente (VNG), ook namens Leiden,...