Miljoenenontbijt: en nu investeren

Foto Anne Marie Hazenberg Econoom Kees Goudswaard (rechts) en dagvoorzitter Jan Versteegh van Teekens Karstens (ernaast) bewonderen T.rex Trix.

LEIDEN - Een serieuze investeringsagenda moet de komende jaren prioriteit krijgen van de regering, met vooral veel aandacht voor verduurzaming. Dat was woensdagochtend bij Naturalis de rode draad tijdens het jaarlijkse miljoenenontbijt van VNO-NCW Rijnland.

Door Binnert Jan Glastra - 21-9-2016, 19:29 (Update 21-9-2016, 19:29)

De Leidse hoogleraar economie Kees Goudswaard, die daags na Prinsjesdag voor de regio-ondernemers de rijksbegroting analyseert, is het redelijk eens met de boodschap die minister Dijsselbloem dinsdag verkondigde. Het gaat economisch best wel weer goed met Nederland. En kabinet Rutte-II heeft het volgens Goudswaard ook best goed...