Leidse chef-kok Stevenshof wint in enige vrouwenteam WK Chinees koken

LEIDEN - De Leidse chef-kok Anya Hu-Ma is woensdag met haar team tweede geworden bij het wereldkampioenschap Chinees koken in het Rotterdamse Ahoy. „Mooi hè? Zeker voor ons vrouwen”, reageert ze trots.

Door Liza Janson - 21-9-2016, 20:14 (Update 21-9-2016, 20:14)

Naast zilver voor haar team, kreeg de eigenares van het Leidse Chinees-Indisch restaurant Alexander in de Stevenshof voor haar individuele gerechten een prijs voor beste smaak. „Dit is een bevestiging dat ik het goed doe.”

Samen met drie andere Nederlandse vrouwen nam ze het op tegen een paar honderd mannen. „We zijn het enige vrouwenteam. Sinds 1992 hebben er geen vrouwelijke koks meegedaan. Chinees keukenwerk is heel zwaar”, verklaart ze. „In de Chinese cultuur staan mannen in de restaurants en koken vrouwen thuis.”

Aan de gerechten die ze de jury voorschotelden, zat dan ook een vrouwelijk tintje, zegt Hu-Ma. „We wilden niet alleen lekker, maar ook gezond. We hebben veel pure smaken gebruikt en vooral vegetarisch gekookt.” Hoe de mannelijke koks tegen hun deelname aankijken? „Ze kijken niet op ons neer, ze vinden het dapper en zijn trots op ons.”

De Leidse deed voor de eerste keer mee. „Van te voren hebben we met het team goed geoefend.” Drie dagen achter elkaar moesten ze in tweeënhalf uur tijd acht traditionele gerechten bereiden. „Het was heel erg spannend, maar het ging goed.”

Het vierjaarlijkse evenement werd voor de eerste keer buiten Azië gehouden. „Het is de bedoeling om authentiek Chinees eten verder te ontwikkelen en op die manier te laten zien wat er naast de afhaalrestaurants nog meer kan. Nederland is daar aan toe.”

De Chinese keuken is een bijzondere, vindt Hu-Ma. „China heeft een heel oude kookgeschiedenis. Die cultuur is nooit gestopt en wordt steeds doorgegeven. De Chinese keuken heeft veel meer technieken dan de Europese keuken. Zo heb ik tijdens het WK bijvoorbeeld vier verschillende technieken gebruikt voor één ingrediënt.”