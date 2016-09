Bestelbus uitgebrand aan Willem Barentszstraat Leiden

LEIDEN - Een bestelbusje is woensdagnacht uitgebrand op de Willem Barentszstraat in Leiden.

De brand werd tegen drie uur ontdekt. Brandstichting is mogelijk de oorzaak van de brand.

Kort hierna brak brand uit in de parkeergarage van Winkelhof Leiderdorp, niet heel veel ver hier vandaan. Het is onbekend of er een relatie is tussen deze branden.