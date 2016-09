Werken aan de Leidse Slangentoren

Foto De Brandmeester Werken aan het trapje.

LEIDEN - De verbouwing van de Slangentoren op het terrein van de voormalige brandweerkazerne aan de Leidse Langebrug is in volle gang.

Door Annet van Aarsen - 27-9-2016, 8:00 (Update 27-9-2016, 8:00)

Nu de nieuwe studentenwoningen op terrein zijn opgeleverd en de bouwketen een paar weken geleden zijn weg getakeld, kunnen initiatiefnemer Jelle Verheijen en zijn partner Alice Clijncke aan de slag met hun plan De Brandmeester.

De karakteristieke toren, waarin vroeger de blusslangen te drogen werden gehangen, is het enige onderdeel van de voormalige kazerne dat niet is gesloopt. Er was lange...