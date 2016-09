Leidse wijk Stevenshof veel honkvaster dan De Kooi

Archieffoto Taco van der Eb Ouderen in het buurthuis van de Stevenshof, een flink vergrijzende wijk. Bekijk Fotoserie

LEIDEN - Leiden-Noord, en in het bijzonder De Kooi, staat bekend als de meest Leidse wijk van Leiden. Hier wonen de echte Leidenaars al jaren in hetzelfde huis, met hun familieleden op een steenworp afstand. Dat bestaande beeld is allang achterhaald, blijkt uit onderzoek van Libertas Leiden en het Leidse Bureau Blaauwberg. De roze leggings en uitbundige kerstversiering verdwijnen langzaam maar zeker uit de straten.

