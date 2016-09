Twee aanhoudingen wegens vuurwapen in Voorschoten

LEIDEN - De politie heeft maandag op het Sir Winston Churchillplein in Voorschoten twee personen aangehouden die een vuurwapen bij zich hadden.

Door internetredactie - 26-9-2016, 21:20 (Update 26-9-2016, 21:21)

De verdachten werd eerder gezien door iemand toen ze in een auto over de Rooseveltstraat in Leiden reden. Hierbij zou het vuurwapen in het zicht zijn gehouden, meldt de poltie.

De gewaarschuwde politie ging met verschillende eenheden op zoek naar de auto. Op het Sir Winston Churchillplein werd de auto aangetroffen en werden de twee verdachten met de zogeheten Benadering Techniek voor Gevaarlijke Verdachten (BTGV) uit de auto gepraat en aangehouden. De politie opereerde hierbij met getrokken wapens.

In de auto werd een wapen aangetroffen. Dat is door de politie in beslag genomen.