Nieuwe Leidse sportcentra stuk duurder

LEIDEN - Een nieuwe Vijf Meihal bouwen wordt veel duurder dan tot nu toe werd aangenomen. Dat geldt mogelijk ook voor het geplande overdekte zwembad dat langs De Vliet aan de Voorschoterweg moet komen.Daarvoor waarschuwt de Leidse sportwethouder Paul Dirkse (D66) in twee afzonderlijke brieven aan de gemeenteraad.

Door Loman Leefmans - 27-9-2016, 11:10 (Update 27-9-2016, 11:10)

In de brieven worden getallen en cijfers angstvallig vermeden. Maar uit een analyse die is gemaakt, blijkt dat de bouw- en investeringskosten ’fors hoger zijn dan waarvan in de sportnota van 2012 werd uitgegaan’, zo valt te lezen over het beoogde sportcentrum dat op de plek van de bestaande Vijf Meihal moet komen.

Of dat euvel zich ook bij de zwembadplannen voordoet, wordt onderzocht. Dirkse hoopt in beide gevallen de ’schade’ aan het einde van het jaar uit de doeken te kunnen doen.

De Vijf Meihal is al jaren aan vervanging toe. Bij basketbalorganisatie ZZ Leiden, een voorname bespeler van de huidige hal, werden eerder plannen geopperd voor een sportcentrum bij het station of aan de Lammenschansweg. Uiteindelijk besloot de gemeenteraad dit jaar dat de nieuwe hal gewoon moet komen op de plaats van het huidige complex aan de Boshuizerlaan.

Vervolgens onderzocht de gemeente twee varianten. Een zaal met plaats voor circa 2000 bezoekers en een grotere hal, met ongeveer het dubbele aantal zitplaatsen. Die laatste optie heeft de nadrukkelijke voorkeur van ZZ Leiden.

Nu blijkt dat beide opties veel duurder worden dan de eerder geraamde elf miljoen euro. Er moet niet alleen een nieuwe hal komen, maar ook de exploitatie ervan en de ruimte die nodig is voor parkeerplaatsen drijven de prijs stevig op.

Dirkse waarschuwt ook voor hogere kosten van het zwemcomplex dat bij De Vliet langs de Voorschoterweg moet komen. Die waren geraamd op ongeveer vijftien miljoen euro. Gebleken is dat veel aanbestedingenvan zwembaden elders in het land mislukken. De verhouding tussen budget en de zwemwensen staan niet in verhouding. Daarom is een Arnhems onderzoeksbureau gevraagd om te becijferen of dat in Leiden eveneens het geval is.