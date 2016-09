Jong DNA houdt ouderen mogelijk gezond

publiciteitsfoto DNA

LEIDEN - Sommige mensen van hoge leeftijd blijken ’jong’ DNA te hebben dat in de loop van hun lange leven nauwelijks schade heeft opgelopen. Dat ontdekte een groepje onderzoekers van het LUMC, dat onder leiding van hoogleraar humane genetica Eline Slagboom veroudering bestudeert. Onderzoeker Bas Heijmansschreef er een artikel over, dat onlangs is gepubliceerd in het Britse wetenschappelijke tijdschrift Genome Biology.

Door Wilfred Simons - 27-9-2016, 11:45 (Update 27-9-2016, 12:52)

De onderzoekers bestudeerden de afstelling van het DNA van ruim 3000 mensen. Ze gingen op zoek naar plekken waarin de afstelling...