Snel herstel Grote-, Googer- en Lageveense molen

Pieter Hellinga: ’je bent toch getrouwd met je molen.’

ZOETERWOUDE - De Rijnlandse Molenstichting heeft subsidie aangevraagd voor groot onderhoud van drie molens: de Grotemolen in Zoeterwoude-Rijndijk, de Lageveense Molen in Lisse en de Googermolen in Roelofarendsveen. De Grotemolen is er het slechtst aan toe.

Door Laura Heerlien - 27-9-2016, 13:05 (Update 27-9-2016, 13:05)

De roest staat op de roede van de Grotemolen in Zoeterwoude-Rijndijk. Zodanig zelfs, dat de gaten er inmiddels in zitten. Volgens molenaar Pieter Hellinga is het de hoogste tijd dat de molen gerepareerd wordt. ,,De roede is op cruciale delen doorgeroest. Hij zit er nu veertig jaar in, dus het is niet zo gek dat de kwaliteit niet best meer is, hoewel het met dat doorroesten wel iets te snel is gegaan.”

Draaien doet de molen op dit moment niet, want dat is niet meer verantwoord. ,,Bij een onverwachte rukwind kan de roede afbreken en dat zorgt nog voor veel meer schade. Het probleem is nu alleen dat een molen in stilstand nog harder achteruit gaat.”

En dat doet de Hellinga verdriet. ,,Ik ben toch een beetje getrouwd met de molen. Zo gaat dat, als molenaar. We zijn hier allemaal vrijwilligers hè. Het is liefdewerk. Ik probeer de schade zoveel mogelijk te beperken door wekelijks te komen en wat kleine klusjes te doen, maar daar redden we het niet mee.’’

De subsidie dekt ongeveer de helft van de kosten die gemaakt moeten worden. De andere helft kan de Rijnlandse Molenstichting zelf betalen.