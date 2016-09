Pijbes stopt als directeur Museum Voorlinden

ANP Pijbes in museum Voorlinden.

WASSENAAR - Wim Pijbes stopt alweer als algemeen directeur bij het pas geopende Museum Voorlinden in Wassenaar. Artistiek directeur Suzanne Swarts neemt zijn werkzaamheden over. Waarom hij precies zijn functie neerlegt, is niet bekendgemaakt.

Voorlinden steelt Wim Pijbes’ hart

Had hij de kolder in de kop? Het prestigieuze Rijksmuseum verruilen voor start-up Museum Voorlinden in Wassenaar dat morgen voor het publiek open gaat? Dit voorjaar kondigde museumdirecteur Wim Pijbes zijn geruchtmakende transfer aan. Op zijn nieuwe stek vertelt hij over het waarom.

Lees verder...

Hij zal nog wel als bestuurslid betrokken blijven bij Museum Voorlinden, een initiatief van verzamelaar en zakenman Joop van Caldenborgh. Koning Willem-Alexander opende het museum voor moderne en hedendaagse kunst op 10 september.

,,Het museum is nationaal en internationaal op de kaart gezet en is klaar voor de toekomst'', staat in een verklaring die dinsdag is verstuurd. Pijbes gaat zich naast zijn bestuursfunctie op nieuwe klussen richten.

Pijbes verklaarde eind augustus tegenover het ANP dat zijn overstap van het Rijksmuseum naar Museum Voorlinden een ,,contrast op alle vlakken'' is. ,,Maar dat was ook precies wat ik zocht.''

Rondom de opening van het museum zei hij in verschillende media zeer ingenomen te zijn met zijn nieuwe aanstelling. Bij De Wereld Draait Door (DWDD) zei hij: ,,Ik wilde graag iets anders en dat is meer dan gelukt’’. Hij vertelde te zijn aangekomen in een ,,soort paradijs, Garden of Eden''.