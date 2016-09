Leidse in race voor ’funniest person’

Foto Thomas van Oorschot De Leidse comedian Berit Companjen.

LEIDEN - De Leidse Berit Companjen is in de race voor funniest person in the world. Van de negentig geselecteerde komieken staat zij nu op de dertigste plaats.

Door Theo de With - 27-9-2016, 18:00 (Update 27-9-2016, 18:49)

Berit Companjen geloofde het eerst zelf niet

Op de website van Laugh Factory is een filmpje van Berit Companjen, die sinds vier jaar in Leiden woont, te bekijken. Ze vertelt daarin over haar woonplaats en een anekdote die zich op het Stationsplein afspeelt.

Engels

,,Het filmpje is gemaakt in theater De Veste in Delft’’, legt ze uit. ,,Ik speelde daar op een comedy-avond voor expats en studenten. Vandaar dat ik die avond grappen in het Engels maakte.’’

Ze vermoedt dat ze mede daarom door de website is geselecteerd. ,,Ik kreeg een mail of ik een filmpje wilde insturen. In eerste instantie gooide ik het weg. Het leek me spam. Een mailtje uit Los Angeles met het vooruitzicht dat de winnaar 100.000 dollar krijgt; dat leek me nogal ongeloofwaardig.’’

Gezakt

Toch bleek de informatie te kloppen. In elk land bleek de website een aantal comedians te hebben benaderd. Uiteindelijk zitten er twee Nederlanders in de race. ,,Het gaat erom zoveel mogelijk likes en retweets te krijgen. Heel lang heb ik op de vijftiende plaats gestaan, maar inmiddels ben ik naar de dertigste plek gezakt.’’

De beste twintig comedians gaan door naar de finale in Helsinki. Berit Companjen geeft de hoop nog niet op. ,,Tot zondag kunnen mensen nog stemmen. Vorige week kreeg ik een retweet van Jochem Myjer en dat gaf gelijk weer een boost.’’

Festivals

Companjen is in 2007 afgestudeerd aan de kleinkunstacademie. Ze stond op diverse cabaretfestivals en schopte het in Groningen tot de finale. ,,Ik merk dat ik stand up comedy leuker vind dan cabaret. Je bent met meer komieken en er is een bepaalde dynamiek. Misschien moeten we in Leiden ook een comedynight in het leven roepen.’’

Het filmpje van Berit Companjen is hier te zien.