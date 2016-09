Politie Voorschoten trekt wapens voor bezit balletjespistool

Foto: ANP

VOORSCHOTEN - De inzittenden van de auto die maandagavond in Voorschoten door de politie met getrokken pistolen werden aangehouden, hadden een balletjespistool bij zich.

Door Jochem Geerdink - 27-9-2016, 15:39 (Update 27-9-2016, 16:30)

Het gaat om een 24-jarige man uit Leiden en een vrouw van 26 jaar uit Leiderdorp. Zij werden maandagavond op verdenking van verboden wapenbezit door de politie aangehouden en ingesloten op het Sir Winston Churchillplein. Het duo werd meegenomen naar het bureau voor verhoor. Na te zijn ondervraagd kregen ze allebei een boete van 400 euro opgelegd, die ze direct moesten betalen.

Twee agenten van de politie in Leiden zagen in hun vrije tijd een auto staan waarvan een inzittende een vuurwapen in zijn hand had. De agenten waarschuwden daarop collega’s die wel aan het werk waren. Zij hielden vervolgens de auto staande in Voorschoten en hielden de twee inzittenden met getrokken wapens aan.

