Bouwvakker zwaargewond na val in Leiden

Foto’s: Toon van der Poel Bekijk Fotoserie

LEIDEN - In de Kaarsenmakersstraat in Leiden is een bouwvakker dinsdagmiddag van een grote hoogte gevallen. De man raakte zwaargewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Door Jan Balk - 27-9-2016, 16:10 (Update 27-9-2016, 16:30)

Er werd ook een traumahelikopter ingezet. De arbeidsinspectie gaat de zaak onderzoeken.

