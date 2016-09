Extra miljoenen voor De Lakenhal

LEIDEN - Burgemeester en wethouders van Leiden houden vast aan het bestaande verbouwingsplan voor Museum De Lakenhal. Eerder bleek dat dat duurder was dan het bedrag dat de gemeente er voor uittrok. Daarom willen b en w 3,2 miljoen euro extra beschikbaar stellen.

Door Janneke Dijke - 27-9-2016, 16:48 (Update 27-9-2016, 16:51)

De gemeente heeft onderzocht of het renoveren en uitbreiden van het museum goedkoper kan. Dat kan, maar daarbij gaat een flink stuk van de uitbreiding verloren, aldus de gemeente. Bovendien vertraagt dit het plan omdat de procedures opnieuw doorlopen moeten worden. De gemeente wil dat het museum op tijd open kan voor het Rembrandtjaar in 2019 en wil daarom nu doorpakken.

De gemeente heeft al diverse biedingen van aannemers binnen. Burgemeester en wethouders willen op 11 oktober met de gemeenteraad vergaderen over de gunning. De verbouwing moet vrijwel direct daarna beginnen. Stemt de gemeenteraad in, dan is het museum aan de Oude Singel op zondag 16 oktober voor het laatst geopend.