RCL kan na seizoen beginnen met sloop

LEIDERDORP - Voetclub RCL en de gemeente Leiderdorp sturen er op aan dat op 7 juni volgend jaar, direct na afloop van het seizoen, de sloop van het huidige clubgebouw en de bouw van het nieuwe kan beginnen. Dat schrijven burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad.

Door Aad Rietveld - 27-9-2016, 17:17 (Update 27-9-2016, 17:17)

De voetbalclub is nog fondsen aan het werven, maar heeft wel de garanties van de Bank Nederlandse Gemeenten, de gemeente en het Waarborgfonds Sport die nodig zijn om het krediet van 1,9 miljoen euro te kunnen aanvragen. RCL heeft voor de bouwactiviteiten deze zomer een speciaal bedrijf opgericht: Bloemerd Onroerend Goed en Sport BV.

Een van de eerste dingen die gaat gebeuren - naast de sloop van het clubgebouw - is de aanleg van nieuwe kunstgrasvelden. Die zouden dan voor de start van het nieuwe seizoen bespeelbaar zijn. Het nieuwe clubgebouw, waarin ook een naschoolse opvang en een praktijk voor fysiotherapie zijn gevestigd, is dan nog niet klaar. Maar in de loop van het nieuwe seizoen hoopt de club wel een modern clubgebouw te hebben, met meer en betere kleedkamers dan het huidige, warme douches, een kantine met veel glas en een ruim terras.

De gemeenteraad moet daarvoor nog wel een zogenoemde ’verklaring van geen bedenkingen’ afgeven. Dat gebeurt als het goed is op 10 oktober.