’Achterkamertjespolitiek’

foto hielco Kuipers De Oude Hoogmadesweg tussen begraafplaats en gemeentehuis is de beoogde plek voor een wooncontainer voor een dakloze.

LEIDERDORP - De VVD Leiderdorp is woest over het initiatiefvoorstel van D66 om in Leiderdorp een ’ernstig asociale dakloze’ te huisvesten. Het liberale raadslid Willem Joosten spreekt van een ’ongekend staaltje achterkamertjespolitiek’.

Door Aad Rietveld - 27-9-2016, 17:34 (Update 27-9-2016, 17:34)

D66-wethouder Michiel van der Eng bracht voor de zomer een voorstel voor ’Zorg met verblijf’ van een problematische dakloze in het college van burgemeester en wethouders. Dat werd afgestemd, vermoedelijk door VVD-wethouder Kees Wassenaar en zijn partijgenote, burgemeester Laila Driessen.

Het voorstel was een dakloze die intensieve begeleiding nodig heeft, te...