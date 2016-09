De ’Leidse ziekte’ steekt de kop weer op

LEIDEN - De ingrijpende verbouwing van de Leidse Lakenhal kan verder, maar dan moet de Leidse gemeenteraad wel even instemmen met een extra krediet van 3,2 miljoen euro. Want alleen dan is er één aannemer bereid de klus uit te voeren, zo meldde cultuurwethouder Robert Strijk (D66) gistermiddag. Veel Leidse raadsleden zijn dergelijke onaangename verrassingen beu. „Het moest kunnen voor 16,2 miljoen”, herinnert D66’er Aad van der Luit zich. „En dan komen de offertes los van de aannemers die miljoenen duurder uitpakken. Of de aannemers nemen ons in de maling, of de ambtenaren zijn sukkels”, zo luidt zijn analyse.

Door Loman Leefmans - 27-9-2016, 19:23 (Update 27-9-2016, 19:23)