Vrouw gewond door vallende steiger in Leiden

LEIDEN - Op de hoek van de Haarlemmerweg en de Jan Lievenstraat in Leiden is woensdagochtend door een windvlaag een steiger bovenop een over straat lopende vrouw gevallen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Door Jan Balk - 28-9-2016, 11:14 (Update 28-9-2016, 11:51)

Vermoedelijk heeft de steiger niet goed vast gestaan. De vrouw is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.