’Arrival’ opent Leids filmfestival

Hunt for the Wilderpeople.

LEIDEN - De science-fictionfilm ’Arrival’ opent op vrijdag 28 oktober het Leids Film Festival. Het is de Nederlandse première van de film van regisseur Denis Villeneuve.

Door Theo de With - 28-9-2016, 11:37 (Update 28-9-2016, 11:37)

In ’Arrival’ landt een mysterieus ruimteschip op aarde. Amy Adams en Forest Whitaker zijn een paar van de acteurs die te zien zijn in deze film over buitenaards leven.

Het Leiden International Film Festival wordt dit jaar gehouden van 28 oktober tot 6 november. Het volledige programma wordt op 12 oktober bekendgemaakt.

Wel is al duidelijk dat de film ’Hunt for the Wilderpeople’ de publieksopening gaat worden. In deze film van Taika Waititi trekken een weesjongetje en zijn ’oom’ de Nieuw-Zeelandse wildernis in en beleven een hilarisch avontuur.