Al 25 jaar kritisch op het onderwijs

foto hielco Kuipers Hoofdredacteur Frank Steenkamp van het CHOI. ,,Onderwijsinstellingen redeneren tegenwoordig: die keuzegidsen zijn er nu eenmaal en er zijn slechtere ranglijsten denkbaar.’’

LEIDENNA 25 JAAR ONDERZOEK VOOR ZIJN KEUZEGIDSEN KENT LEIDENAAR FRANK STEENKAMP DE ONDERWIJSWERELD VAN BINNEN EN VAN BUITEN. VANDAAG KOMT DE VEELGELEZEN ONAFHANKELIJKE KEUZEGIDS HOGER ONDERWIJS 2017 UIT, DE EERSTE VAN VIER DIE SCHOLIEREN MOET HELPEN BIJ EEN VERANTWOORDE STUDIEKEUZE. ,,DE VOORLICHTING, PR EN PROMOTIE VAN HOGER INSTELLINGEN IS NIET ALTIJD EERLIJK.’’ -

Vanuit een hoge ruimte in bedrijfsverzamelgebouw Nieuwe Energie in het hart van Leiden is het zevenkoppige Centrum Hoger Onderwijs Informatie (C.H.O.I.) geconcentreerd aan het werk. Vandaag verschijnt de Keuzegids...