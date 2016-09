Spaanse hoer neemt een keer vrij op 3 oktober

archieffoto

LEIDEN - De Spaanse hoer, een voorstelling van Fields of Wonder die de afgelopen vijf jaar rond 3 oktober op de Burcht te bewonderen viel, ontbreekt dit jaar op het programma. ,,De dames hebben het motto van Leidens Ontzet - Ontspanje - letterlijk genomen en hebben een jaartje vrijaf’’, grapt Geert van der Velden, artistiek leider van het theatergezelschap.

Door Aad Rietveld - 28-9-2016, 15:48 (Update 28-9-2016, 18:29)

Fields of Wonder had wel een reservering aangevraagd voor het jaarlijkse spektakel. ,,Want dat moet zowat een jaar van tevoren’’, legt Van der Velden uit. ,,Maar in de loop van het voorjaar hebben we besloten ons terug te trekken. We hebben minder geld te besteden en de Spaanse hoer is een kostbare voorstelling. Bovendien, er is op 3 oktober genoeg te doen in de stad.’’

Goeie Mie

De afzegging hangt ook samen met een ander spektakel waar Fields of Wonder de komende maand bij betrokken is: de Goeie Mie Halloween Optocht van wijkvereniging Tussen de Rijnen, op 27 en 28 oktober. Met die theatrale optocht maakt de wijkvereniging reclame voor de film Goeie Mie, die op 30 oktober in premiere gaat. De tocht begint beide avonden om 19.00 uur bij speeltuin De Doorbraak en voert langs de filmlocaties. Het wordt spannend, zegt Van der Velden. ,,En volgend jaar is de Spaanse hoer weer terug.’’