Leidse oorbel voor in iedere lel

Hielco Kuipers

LEIDEN - ,,In elke oorlel een Leidse oorbel.’’ Dat is het streven van de Leidse zussen Marca Stammers (59) en Rini Wermink (64). Sinds een maand verkopen ze rood-witte hangers met Leidse sleutels.

Door Liza Janson - 28-9-2016, 16:04 (Update 28-9-2016, 16:04)

Voor het raam van Stammers’ huis in de Stevenshof hangt een A3’tje met een wervende tekst voor de oorbellen. Binnen in de woonkamer liggen tasjes vol met de sieraden. Stammers en Wermink bestelden duizend paar. Zonen en manlief werden ingeschakeld om ze in elkaar te zetten: de hangertjes aan het schildje bevestigen en een kraaltje eraan. ,,Een heel gepriegel’’, weten ze.

Het begon zo’n vijftien jaar geleden. Stammers wilde ’iets’ met 3 oktober. ,,Van fimoklei heb ik oorbellen in elkaar geknutseld.’’ Met haar zelfgemaakte bellen in haar oren zong ze dat jaar mee met de reveille. ,,Mijn zus zei: ’Die wil ik ook’. En zo waren er twee met opzichtige oorbellen’’, lacht Stammers.

Blikvangers

Steeds vaker kregen de zussen de vraag waar de sieraden vandaan kwamen. ,,Dat heeft een aantal jaren doorgesudderd’’, zegt Wermink. ,,We waren echte blikvangers.’’

Midden in de kamer staan ingepakte koffers. Stammers en haar man gaan op vakantie en zijn er niet tijdens het Leidens Ontzet. ,,Vier jaar geleden al geboekt’’, verklaart ze. ,,Toen wisten we nog niet dat we dit jaar oorbellen zouden verkopen.’’ Ook al heeft ze zin in de vakantie, jammer vindt ze het ook. ,,Ik ben besmet met het 3 oktobervirus. Het is de tweede keer in mijn leven dat ik het mis.’’ Wermink vult haar aan: ,,We zijn altijd samen, dit jaar voor het eerst niet.’’

Omdat de vragen naar de oorbellen bleven komen, besloten ze deze zomer de stap maar te wagen. In juni richten de zussen een eigen bedrijf op. Onder de naam Koekoerrroe schreven ze zich in bij de Kamer van Koophandel. ,,We wilden een echt Leidse naam en Tering kan je niet doen’’, lacht Wermink. ,,Dus werd het Koekoerrroe. Wel met drie ’r’-en.’’

Hobby

Ze dienden een ontwerp in en deze zomer kwamen de losse onderdelen binnen. ,,Een kleine oplage, want we hoeven er niet rijk van te worden. Het moet wel een hobby blijven’’, zegt Stammers. Daarom schenken ze ook tien procent van de opbrengst aan de Leidse voedselbank. Nu de verkoop nog. ,,We zijn nog niet heel goed in venten’’, zegt Wermink. ,,We zijn beter in slogans bedenken.’’ De zussen lachen. ,,Gezellig met oorbellen van Koekoerrroe naar de taptoe toe’’, verzint Wermink. ,,Ach, als we ze dit jaar niet kwijtraken, dan volgend jaar wel.’’

De Leidse oorbellen kosten 6 euro per paar en zijn te bestellen via koekoerrroe.nl. Tijdens de 3 oktoberfeesten zijn ze ook te koop bij Wermink en haar familieleden, die ze in opvallende tassen bij zich dragen.