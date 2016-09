Huisbaas wil dwangsom terug

DEN HAAG/OEGSTGEEST - Woningverhuurder Pierre Bourgeois uit Oegstgeest wil dat de gemeente hem een betaalde dwangsom van 7000 euro teruggeeft. Deze week stapte Bourgeois hiervoor naar de Raad van State in Den Haag.

Door Adri Klinkenberg - 28-9-2016, 16:56 (Update 28-9-2016, 16:58)

Nadat hij met zijn kledingzaken was gestopt, ging de Oegstgeester zijn woon- en winkelpanden verhuren. In de De Kempenaerstraat in Oegstgeest verbouwde hij in 2012 een bovenwoning tot twee tweekamerappartementen. De gemeente adviseerde hem op zolder wat ventilatie aan te brengen. Volgens de gemeente was van het begin af aan duidelijk dat de zolder niet voor bewoning gebruikt mocht worden.

Bourgeois wist daar niets van, verklaarde hij tegenover de Raad van State. ,,Als ik die zolder stiekem wil verhuren, ga ik dat toch niet op Funda zetten”, zei hij. Oegstgeest kwam er via deze verhuursite achter dat in een van de huurappartementen niet twee kamers werden verhuurd, maar ook een derde kamer op zolder. Een huurster met twee kleine kinderen liet daar haar kroost slapen, met goedvinden van Bourgeois. Die was zich naar eigen zeggen van geen kwaad bewust. Na controles door de gemeente en waarschuwingen aan het adres van Bourgeois, legde de gemeente hem in maart 2014 een dwangsom op van 500 euro per week.

Bourgeois schrok daarvan en vroeg in mei bij de gemeente een vergunning aan voor een dakkapel. Die werd verleend. Met een dakkapel mag de zolder wel als woonruimte verhuurd worden. De dakkapel werd echter pas in september op het dak gezet. Toen waren er al veertien weken voorbij waarin de dwangsom was opgelopen tot 7000 euro.

De gemeente vindt dat de huisbaas genoeg tijd heeft gehad om onder de dwangsom uit te komen. Bourgeois verwijt de gemeente dat die niets heeft gezegd over een dakkapel toen de appartementen in 2012 werden gebouwd. ,Ze hadden me advies moeten geven in plaats van een bekeuring”, zei hij. Uitspraak over zes weken.