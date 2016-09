Wassenaar in spoedzitting bijeen over fusie

WASSENAAR - De gemeenteraad van Wassenaar is woensdagavond in spoedzitting bijeengekomen om te praten over een fusie met Voorschoten.

Door Marieta Kroft - 29-9-2016, 0:49 (Update 29-9-2016, 0:49)

Na het één uur durende debat was de gemeenteraad niet verder gekomen. Er was vooral gekissebis over de noodzaak van de extra raadsvergadering. Tot een besluit over de toekomst van Wassenaar kwam het niet.

De spoedzitting was een initiatief van de oppositiepartijen Wat Wassenaar Wil, Democratische Liberalen Wassenaar en Hart voor Wassenaar. De fracties maken zich zorgen over fusieplannen van Voorschoten en de Leidse...