Bockhorst leeft op nu einde overlast nadert

foto hielco Kuipers De laatste hand wordt gelegd aan de tunnel van de Plesmanlaan.

LEIDEN - Op een pleintje komen nieuwe speeltoestellen, elders in de buurt verrijst een houten kunstwerk en bovendien worden nieuwe voetpaden, bosschages en watergangen aangelegd, geplant en gegraven. De Leidse wijk Bockhorst leeft langzaam weer op na bijna twee jaar in de greep te zijn geweest van de overlast door grote verkeersaanpassingen. ,,De gemoederen zijn inderdaad wat bedaard’’, beaamt buurtbewoonster Loes de Blok.

Door Loman Leefmans - 29-9-2016, 10:30 (Update 29-9-2016, 10:30)

Het lawaai was afkomstig van kettingzagen, graafmachines, betonstorten, lassen, timmeren, asfalteren en omgeleid verkeer. Bockhorst, waar de straten zijn genoemd naar uitgevers, leed aanzienlijk onder de aanleg van het grote verkeersplein op de plek waar Plesmanlaan en Haagse Schouwweg elkaar raken. ’We naderen de afrondende fase van het project’, zo kondigt bouwfirma Heijmans aan in een nieuwsbrief die de bewoners sinds november 2014 wekelijks ontvangen.

Hoofdrol

In de brief staat ook de grote gebeurtenis vermeld dat de uitgegraven verkeerstunnel op donderdag 6 oktober in gebruik wordt genomen. Die onderdoorgang speelt de hoofdrol in het circa veertig miljoen kostende project. De tunnel brengt de Plesmanlaan onder de Haagse Schouwweg door. En die bovenliggende Haagse Schouwweg wordt doorgetrokken naar het Bio Science Park en sluit daarbij aan op de Ehrenfestweg.

Als het grove geschut aan wegwerkmateriaal eenmaal is verdwenen, komt de herinrichting van het gebied aan de orde. En na een lange periode van overlast, mag Bockhorst daar nadrukkelijk van profiteren, vinden gemeente en Heijmans. De Blok geeft een voorbeeld. ,,Over de nieuwe speeltoestellen in de wijk zijn we lang bezig geweest. Ze bleken te duur, maar de gemeente kwam met alternatieven waarvoor toch een potje werd gevonden.’’

Als herinnering aan de bomen de noodgedwongen moesten verdwijnen, krijgt de buurt ook een houten kunstwerk. ,,Al is niet iedereen daar even blij mee’’, denkt De Blok. ,,Enkelen vinden het wrang om die dode bomen indirect in kunstvorm terug te zien.’’

Initiatieven

De Blok voert het woord omdat zij via een nieuwsbrief haar buurtbewoners op de hoogte houdt van ontwikkelingen. Een officiële functie bekleedt zij niet want de buurtvereniging is ’slapende’ door een gebrek aan bestuursleden. Desondanks zijn er wel degelijk levendige initiatieven, nu Bockhorst langzaam weer echt een slaapwijk wordt. Het stadsbestuur kwam er onlangs wandelen en een wijkbewoonster is spontaan een periodieke schoonmaakactie begonnen om de omgeving van zwerfvuil te ontdoen. Daar krijgt ze de hulp bij van steeds meer buurtgenoten.

De opening van de tunnel, de afwerking van een aarden geluidswal, een bewonersavond over het kunstwerk en een feestje bij de heropening van de speelplaats staan nog op het programma. Een andere buurtbewoner, Sietse de Boer, ziet het einde van de hinder naderen. In een digitale wijkbrief staat: ’We hebben er als bewoners groot vertrouwen in dat de ergste overlast heeft plaats gehad, maar we kijken wel uit naar de uiteindelijke oplevering van het project eind dit jaar.’