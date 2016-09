Eerste Leidse voedselbos langs het spoor naast de Merenwijk

LEIDEN - Aan de rand van de Merenwijk, vlak langs de spoorbaan, komt het eerste Leidse voedselbos.

Door Loman Leefmans - 29-9-2016, 10:31 (Update 29-9-2016, 10:31)

Althans, dat is het plan dat de wijkvereniging samen met de gemeente hebben bedacht. In het bos moeten onder meer eetbare bessenstruiken, vruchten- en notenbomen gaan groeien.

Voor wie wil meedenken over de opzet van de tuin, is woensdagavond een bijeenkomst belegd in het gebouw bij de kinderboerderij. In de uitnodiging staat: ’door biodiversiteit en een gezond bodemleven te stimuleren, ontstaat een veerkrachtig ecosysteem dat goed bestand is tegen extreem weer en klimaatverandering, maar ook weinig onderhoud nodig heeft. Een voedselbos zorgt op deze manier voor haar eigen groei en bloei, net als een natuurlijk bos.’

Voedselbosbouwer Wouter van Eck vertelt woensdagavond over de ’eetbare natuur’ en gaat op basis van de buurtinbreng een ontwerp maken. ’Deze winter kan vervolgens het eerste voedselbos in Leiden geboren worden.’

De bijeenkomst heeft plaats tussen 19.00 en 21.00 uur.