Nieuw hoofdstuk Magnins ballonvaart

archieffoto Ebel Magnin (links) en zijn neef flankeren kapitein Willem Pottum.

LEIDEN - De aansprekende historie over de onvrijwillige ballonvaart die Ebel Magnin op 3 oktober 1925 maakte, heeft nu, 91 jaar later, een kort vervolg gekregen. Met dank aan de 101-jarige Marie Kee uit Heemskerk. Zij bleek over een handgeschreven ansichtkaart van Magnin te beschikken die ze aan zijn Leidse familie heeft overgedragen. ,,Het was voor ons, mijn vrouw is de jongste dochter van Magnin, een geweldige belevenis om deze kaart weer in ons bezit te hebben’’, aldus schoonzoon Siem Geenjaar.

Door Loman Leefmans - 29-9-2016, 10:35 (Update 29-9-2016, 10:35)

Het relaas van Magnin (1915-2002) is onlosmakelijk met Leidens Ontzet verbonden. Hij was tien jaar oud toen hij nieuwsgierig op het Schuttersveld ging kijken naar het opstijgen van een luchtballon, onderdeel van de festiviteiten. Magnin raakte echter met zijn voet verstrikt in een touw dat vastzat aan het mandje onder de ballon. De jonge Leidenaar werd omhoog getrokken en hing hulpeloos in de lucht, terwijl duizenden toeschouwers geschrokken toekeken.

Ballonvaarder Willem van Puttom kreeg al snel in de gaten dat hij een extra passagier meevoerde en zette zijn ballon in een weiland bij Leiderdorp aan de grond. Magnin bleef ongedeerd en werd vervolgens de hoofdrolspeler in een anekdote die jaarlijks rond 3 oktober werd doorverteld en waarvan toen ook een foto werd gemaakt.

Het wereldnieuws van Magnin sprak toentertijd zeer tot de verbeelding. Leeftijdsgenoot Marie Kee stuurde hem een kaartje, naar aanleiding van het voorval. Of hij niet vreselijk geschrokken was. En Magnin, inmiddels een bekende Leidenaar, stuurde een ansicht terug, met daarop de afbeelding van een luchtballon.

Kee heeft dat kaartje altijd bewaard. Daar kwam Arti Pondsen van het Leidse archief recent achter en hij bracht de Heemskerkse in contact met Magnins familie. ,,Tot onze verbazing hebben we een bijzonder vitale 101-jarige ontmoet’’, vertelt Geenjaar enthousiast. ,,En zij heeft ons de originele kaart gegeven. Het was een gezellige middag.’’

De kaart vormt een zeer welkome aanvulling op het persoonlijke archiefje dat Geenjaar over zijn schoonvader Ebel Magnin bijhoudt. ,,Het gaat dan om kranten, afbeeldingen en brieven. Die verzameling gaan we nog een keer aan het archief overdragen.’’

Reünie

Over twee jaar heeft de familie Magnin en aanhang nog een heuglijke gebeurtenis om naar uit te kijken. Nabij het Schuttersveld en het Ballonpad wordt een nieuwe straat naar Magnin genoemd, zo heeft de gemeente eerder dit jaar besloten. ,,Alle drie de kinderen van Ebel leven nog. Zijn zoon woont in Columbia, zijn ene dochter in Best en zijn andere is dus mijn vrouw. Als de straat de nieuwe naam krijgt, maken we daar een mooie familiereünie van.’’