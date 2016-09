’Bij crises altijd snelle hulp’

LEIDEN - ,,Voor schrijnende gevallen zijn altijd middelen’’, zegt Paul Grob, manager jeugdhulpverlening bij regiobestuur Holland Rijnland over cliëntenstops in de jeugdhulp.

Door Erna Straatsmavervolg voorpagina - 29-9-2016, 11:05 (Update 29-9-2016, 11:05)

Extra geld moet cliëntenstops jeugdzorg opheffen

Kinderen zijn de dupe van filevorming in de jeugdhulp, maar tot ernstige situaties heeft dat nog niet geleid, zegt Grob. ,,Er is een probleem. Dat willen we niet bagatelliseren, maar de situatie is nu ook weer niet zo dat het de spuigaten uitloopt.’’

Bij een acute noodsituatie springen gemeenten hoe dan ook bij, zegt Grob. Zo is de afgelopen maanden diverse malen hulp buiten het vaste budget voor jeugdhulp om betaald.

Jeugdpsychiatrisch ziekenhuis Curium in Leiden heeft voor sommige behandelingen wachttijden tot negen maanden. ,,Kinderen in crisis krijgen altijd hulp’’, zegt medisch directeur Robert Vermeiren. ,,Maar wachttijden die langer zijn dan zes maanden, dat is niet goed. Op die wachtlijsten staan kinderen die opgenomen moeten worden. Kinderen met een vrij ernstige problematiek. Dan is er toch wel druk om snel te handelen. We proberen zo’n wachttijd dan te overbruggen met ambulante hulp vanuit een jeugd- en gezinsteam. Maar een volledig gezin raakt in de stress als zo’n problematische situatie thuis lang duurt.’’

Ook andere instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, zoals bijvoorbeeld Rivierduinen en de Opvoedpoli, kampen met oplopende wachttijden. Horizon en en Pluryn Hoenderloo hebben voor ’residentiële hulp’ wachttijden van vier tot zes maanden, zo blijkt uit gegevens van Holland Rijnland.

Met drie miljoen euro extra willen de veertien gemeenten in Holland Rijnland (Leidse agglomeratie, Duin- en Bollenstreek, Rijnstreek) lange wachtlijsten en cliëntenstops in de jeugdhulp verhelpen. Voor de komende jaren reserveren ze daarnaast nog eens zeven miljoen euro extra.

,,Voor gemeenten is het best een grote stap om extra geld uit te trekken’’, zegt Grob. ,,Maar we moeten dit nu toch doen, ook om jeugdhulpaanbieders te helpen die in de financiële problemen zitten.’’ Naast instanties die cliëntenstops hanteren, zijn er ook hulpverleners die - onbetaalde - overproductie leveren.

Vermeiren heeft altijd gewaarschuwd voor te lage budgetten en krijgt nu gelijk. ,,De specialistische hulp is de afgelopen jaren fors afgebouwd, maar het aantal cliënten is niet in gelijke mate afgenomen. We hebben wel 24-uurs bereikbaarheid voor crisisgevallen, maar we moeten eigenlijk voorkomen dat kinderen en gezinnen in een crisis belanden. Anders neemt het aantal aanmeldingen voor een zware behandeling toe.’’