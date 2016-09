Straatrover in Leiden aangehouden door omstander

Foto: ANP

LEIDEN - Een voorbijganger heeft woensdagmiddag een 19-jarige man aangehouden en overgedragen aan de politie in de Breestraat. Twee mannen op een scooter beroofden ter hoogte van de Mandenmakerssteeg een 20-jarige man uit Delft van zijn telefoon.

Door internetredactie - 29-9-2016, 14:42 (Update 29-9-2016, 14:42)

Het slachtoffer ging achter de verdachten aan. De mannen op de scooter reden tijdens hun vluchtpoging in de Breestraat twee voorbijgangers aan, die daarbij licht gewond raakten. Eén van de voorbijgangers zag zijn kans schoon en kon de bijrijder grijpen en overdragen aan de politie.

De andere verdachte nam zijn benen en liet de scooter achter. Hij vluchtte via de Diefsteeg in onbekende richting. Zijn identiteit is inmiddels bekend bij de politie.