Maand van de grafiek bij Ars

LEIDEN - Bij Ars Aemula Naturae is er twee weken lang aandacht voor grafiek. Het Leidse kunstgenootschap doet voor de eerste keer mee met de maand van de grafiek.

De maand van de grafiek duurt in Leiden slechts twee weken. In de galerie van Ars is een expositie te zien. Daarnaast zijn er lezingen en workshops.

De tentoonstelling wordt zondag 2 oktober geopend en blijft tot en met zondag 16 oktober te zien. Er wordt werk getoond van grafisch kunstenaars als Arjenne Fakkel, Bert Kienjet, Saskia Masselink, Guido Winkler, Iemke van Dijk, Annet Lange, Ans Zuyderhoudt en Marijk Gerritsma.

Grafiek is een kunstvorm waarbij de kunstenaar gebruik maakt van druktchnieken: etsen, lithografie, zeef- en houtdruk. Inmiddels hebben ook nieuwe technieken als airbrush en digitale prints hun intrede gedaan.

Gedurende de maand van de grafiek zijn er in Ars workshops in rubbing, stempeltechniek en monoprints. Ook is in beperkte oplage een doos uitgebracht met werk van grafiekkunstenaars.

Maand van de grafiek, 2 t/m 16 oktober, Ars Aemula Naturae, Pieterskerkgracht 9a, Leiden, www.arsaemula.nl