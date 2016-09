’Leiden is me stad’ mooiste Leidse lied

Hielco Kuipers

LEIDEN - Het nummer Leiden is me stad van Cor en Nelis is het mooiste Leidse lied. Dat vinden althans de deelnemers van de poll op de website van het Leidsch Dagblad. Het lied kreeg de meeste stemmen, 39 procent. ,,Prachtig’’, reageert Adrie Walen (Cor) op de overwinning.

Door Liza Janson - 29-9-2016, 16:19 (Update 29-9-2016, 17:29)

In aanloop naar het Leidens Ontzet wilde het Leidsch Dagblad weten wat de beste muzikale ode aan Leiden is. 568 mensen brachten hun stem uit. Het nummer van Cor en Nelis wordt op de voet gevolgd door Lalala Leiden, die lange tijd bovenaan stond. Zo’n 35 procent stemde uiteindelijk op het nummer van Jochem Myjer. ,,Mooi dat we hem van de troon stoten’’, lacht Walen.

Cor en Nelis brachten Leiden is me stad anderhalve week geleden uit, ze wilden hun stad ’een echt Leids volkslied’ geven. Of ze campagne hebben gevoerd om hun nummer hoog te laten eindigen? ,,Niet echt, maar we hebben wel een Facebookpagina aangemaakt en we worden de hele week op de radio gedraaid.’’ Walen lijkt niet echt verbaasd over het succes. ,,Het is misschien gek om te zeggen, maar het is gewoon een hartstikke leuk liedje.’’

Rubberen Robbie

Deelnemers konden kiezen uit zes Leidse nummers, ook 3 oktober van Rubberen Robbie, Leiduh van Barry Badpak, het Leidse volkslied en Praat Leidsch met me van Tartuffe deden mee. Niet iedereen vond dat zijn of haar favoriete keuze ertussen stond. Zo werden Leidse Kees en Van Leiden zal ik mij nooit laten scheiden van Wies Cavé gemist.

Cor & Nelis treden 3 oktober om 17.45 uur op in het Praethuys.