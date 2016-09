3 Oktober is nog steeds geen erfgoed

LEIDEN - Alkmaars Ontzet en Gronings Ontzet staan op de lijst, net als de Metworstrennen in Boxmeer en nog eens 105 Nederlandse tradities. Maar Leidens Ontzet heeft nog steeds geen plek op de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed.

Door Annet van Aarsen - 30-9-2016, 8:00 (Update 30-9-2016, 8:00)

Navraag bij het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland leert dat daar nog steeds geen aanvraag binnen is. ,,Laat ze maar komen, we zijn er klaar voor’’, zegt consulent Saskia van Oostveen. ,,Er is een aantal jaren geleden wel contact geweest met de Leidse dragers van deze...