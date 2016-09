Elsevier zet HS Leiden op plaats twee

LEIDEN - De Hogeschool Leiden scoort dit jaar hoog op de ranglijst van Elsevier. In de editie ’Beste Studies Elsevier 2016’ staat de Hogeschool op de tweede plaats van de ’brede hogescholen’, na Avans Hogeschool.

Door Wilfred Simons - 29-9-2016, 17:39 (Update 29-9-2016, 17:39)

In totaal onderzocht de redactie van Elsevier 2151 opleidingen in het hoger onderwijs, door gebruik te maken van de gegeven van de Nationale Studenten Enquête van StudieKeuze 123. De concurrerende Keuzegids Hbo 2017 van het C.H.O.I. stelde ook al vast dat de Hogeschool Leiden over de hele linie aan kwaliteit wint.

Bij de ’brede universiteiten’ blijken studenten het meest tevreden over de Radboud Universiteit Nijmegen. Leiden komt op de derde plaats en moet de Universiteit Utrecht laten voorgaan.